28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری انادولو
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار بیانیهای تلفات غیرنظامیان ناشی از درگیریهای مرزی میان افغانستان و پاکستان در فاصله اول اکتبر 2025 تا 30 ژوئن 2026 را مستند کرد.
بر اساس اعلام یوناما، در جریان درگیریهای رخداده میان نیروهای دو کشور در این بازه زمانی ۹ ماهه، مجموعاً 499 غیرنظامی جان خود را از دست داده و 1216 غیرنظامی دیگر زخمی شدهاند.
این بیانیه با ابراز نگرانی از افزایش شمار تلفات، بر ضرورت حفاظت از جان غیرنظامیان و رعایت قوانین بینالمللی در مناطق مرزی تاکید کرده است.