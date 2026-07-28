سازمان ملل: 499 غیرنظامی در درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان کشته شدند سازمان ملل متحد از کشته شدن 499 غیرنظامی و زخمی شدن 1216 تن دیگر در جریان درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان خبر داد.