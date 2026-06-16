سازمان ملل: 2.4 میلیون پناهجو در سال 2027 به اسکان مجدد نیاز خواهند داشت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود حدود 2.4 میلیون پناهجو در سراسر جهان در سال 2027 به اسکان مجدد نیاز داشته باشند.

ژنو/ خبرگزاری آنادولو

جکی کیگان، رئیس خدمات راه‌حل‌های پایدار و حمایت میدانی در واحد حمایت بین‌المللی و راه‌حل‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) اعلام کرد که بر اساس برآوردهای این نهاد، حدود 2.4 میلیون پناهجو در سراسر جهان در سال 2027 به اسکان مجدد نیاز خواهند داشت.

کیگان در نشست خبری دفتر سازمان ملل در ژنو با اشاره به گزارش «نیازهای جهانی پیش‌بینی‌شده برای اسکان مجدد» اظهار داشت که بسیاری از پناهجویان همچنان در کشورهای میزبان با خطرات امنیتی و حفاظتی روبه‌رو هستند و امکان بازگشت امن به کشورهای خود را ندارند.

وی افزود که اگرچه این رقم نسبت به سال 2026 حدود 6 درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما همچنان نیازهای جهانی در این زمینه بسیار فراتر از ظرفیت‌های موجود است.

به گفته کیگان، پناهجویان افغان بزرگ‌ترین گروه نیازمند اسکان مجدد را تشکیل می‌دهند و پس از آن پناهجویان اهل سوریه، سودان، سودان جنوبی و مسلمانان روهینگیا قرار دارند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که بیشترین نیاز به اسکان مجدد در مناطق شرق و جنوب آفریقا، آسیا-اقیانوسیه و غرب و مرکز آفریقا مشاهده می‌شود.

این مقام سازمان ملل اعلام کرد که در سال 2025 با حمایت کمیساریای عالی پناهندگان تنها حدود 37 هزار پناهجو به کشورهای جدید منتقل شدند؛ رقمی که در مقایسه با بیش از 116 هزار نفر در سال 2024 کاهش چشمگیری داشته و تنها بخش کوچکی از نیازهای موجود را پوشش می‌دهد.

