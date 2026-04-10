Muhammet İkbal Arslan
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
ژنو/ خبرگزاری آنادولو
ماری-هلن ورنی، نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سودان با هشدار نسبت به تشدید بحران انسانی در سودان اعلام کرد که در پی ادامه درگیریها، حدود 14 میلیون نفر آواره شدهاند و اکنون از هر چهار سودانی یک نفر خانه خود را ترک کرده است.
ورنی با اشاره به اینکه جنگ از آوریل 2023 تاکنون حدود 14 میلیون نفر را مجبور به ترک خانههایشان کرده، گفت که 9 میلیون نفر در داخل سودان و 4.4 میلیون نفر در خارج از این کشور آواره هستند.
وی با تأکید بر افزایش خطرات برای غیرنظامیان، از وقوع موارد متعدد خشونت، آزار و ربایش در مسیرهای فرار خبر داد و افزود که کشورهای همسایه مانند چاد، مصر و سودان جنوبی نیز با کاهش کمکها و فشارهای فزاینده مواجه هستند.