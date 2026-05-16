سازمان ملل شکنجه اسیران فلسطینی را غیرقابل قبول دانست

Muhammet İkbal Arslan, Halil Silahşör
16 مه 2026•بهروزرسانی: 16 مه 2026
ژنو/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری آنادولو، ثمین الخیطان، سخنگوی کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شکنجه و سوءرفتار اسرائیل با اسیران فلسطینی را «غیرقابل قبول» دانست و خواستار آغاز تحقیقات مستقل، بیطرفانه و شفاف درباره تمامی موارد مرگ، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در زندانهای این کشور شد.
الخیطان این اظهارات را در پاسخ نوشتاری به پرسشهای خبرنگار آنادولو در خصوص گزارش تحقیقی نیکلاس کریستوف، خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز بیان کرد؛ گزارشی که پرده از سیستماتیک بودن شکنجه و آزارهای جنسی اسرائیل علیه اسیران فلسطینی برمیداشت.
سخنگوی سازمان ملل تاکید کرد که بازداشتشدگان فلسطینی تحت نظارت اسرائیل، به طور سیستماتیک در معرض شکنجه، سوءرفتار و خشونتهای جنسی و جنسیتی قرار میگیرند که این اقدامات شامل چندین مورد تجاوز به عنف، حتی علیه کودکان میشود.
وی تایید کرد که از 7 اکتبر 2023 تاکنون، دستکم 90 بازداشتشده فلسطینی در بازداشتگاههای اسرائیل جان خود را از دست دادهاند.
به گفته وی، یکی از این جانباختگان یک نوجوان 17 ساله بوده که در زمان مرگ علائم گرسنگی شدید داشته است.
الخیطان تصریح کرد این وضعیت بخشی از سیستم معیوب بازداشت و عدالت اسرائیل است که با بازداشتهای خودسرانه و محاکمههای ناعادلانه، قوانین بینالمللی را نقض میکند.
وی هشدار داد که بدون انجام تحقیقات شفاف، اسرائیل به عنوان نهاد بازداشتکننده، مسئول هر مرگی در زندانهای خود خواهد بود.
گفتنی است گزارش تحقیقی نیویورک تایمز که در 11 می منتشر شد، بر پایه شهادتها و مستندات متعدد نشان داد که نظامیان، شهرکنشینان و زندانبانان اسرائیلی اسیران فلسطینی را به طور گسترده مورد آزار جسمی، تحقیر و تعرض جنسی قرار دادهاند.