14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
ژنو/خبرگزاری آنادولو
تام فلچر، معاون دبیرکل و هماهنگکننده کمکهای اضطراری سازمان ملل متحد، اعلام کرد که تقریبا دو سوم مردم سودان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
ینس لارکه، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در نشست خبری هفتگی دفتر این سازمان در ژنو، پیام فلچر را قرائت کرد.
بر اساس این پیام، فلچر با اشاره به گذشت سه سال از آغاز درگیریها میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع، تاکید کرد که جهان در قبال بحران سودان عملکرد موفقی نداشته است.
او در پیام خود تصریح کرد: فردا سومین سالگرد جنگ در سودان است؛ سه سالی که طی آن کشوری با ظرفیتهای بزرگ به شدت آسیب دید. حدود 34 میلیون نفر، یعنی تقریبا از هر سه نفر، دو نفر، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
معاون دبیرکل و هماهنگکننده کمکهای اضطراری سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه سودان اکنون شاهد بزرگترین بحران انسانی جهان است، هشدار داد که بحران گرسنگی در این کشور بهطور فزایندهای در حال تشدید است.
فلچر همچنین افزود: صدها هزار کودک با سوءتغذیه شدید مواجهاند و میلیونها کودک از آموزش محروم شدهاند. زنان و دختران بهطور سیستماتیک در معرض خشونت جنسی شدید قرار دارند. تنها در سه ماه نخست سال جاری، حدود 700 غیرنظامی در حملات پهپادی کشته شدهاند. میلیونها نفر در سراسر سودان و حتی خارج از مرزهای این کشور آواره شدهاند و بسیاری از خانوادهها چندین بار مجبور به ترک محل زندگی خود شدهاند. خطر بیثباتی گستردهتر در منطقه بسیار بالاست.
از سوی دیگر، ینس لارکه، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به پرسش خبرنگار آنادولو درباره حضور احتمالی نمایندگان دولت سودان یا نیروهای پشتیبانی سریع در کنفرانس بینالمللی سودان در برلین که قرار است فردا برگزار شود، گفت: جزئیات فهرست شرکتکنندگان باید از دولت آلمان، برگزارکننده این نشست، دریافت شود.