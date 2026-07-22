22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت سازمان ملل متحد پس از واژگونی قایقی حامل بیش از 180 نفر در سواحل موریتانی که از گامبیا حرکت کرده بود، 38 نفر نجات یافته و حداقل 143 نفر کشته یا مفقود شدهاند.
تیمهای گارد ساحلی موریتانی 38 نفر را از این قایق که در 18 ژوئیه پس از 25 روز سرگردانی در دریا در سواحل نوادیبو واژگون شد، نجات دادند.
در این گزارش همچنین ذکر شده است که تیمهای گارد ساحلی یک جسد را پیدا کردهاند و حداقل 143 نفر کشته یا مفقود شدهاند.
در گزارش فوق، «تاسف عمیق» سازمان بینالمللی مهاجرت از این حادثه ابراز شده است.