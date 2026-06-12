ژنو/ خبرگزاری آنادولو

دفتر ژنو سازمان ملل متحد اعلام کرد که 138 میلیون کودک کارگر در سراسر جهان وجود دارد، اگرچه از سال 2000 این تعداد کاهش یافته است.

این دفتر در پستی به مناسبت 12 ژوئن «روز جهانی مبارزه با کار کودکان» در پلتفرم رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، نوشت: از سال 2000 تعداد کودکان کار تقریبا به نصف کاهش یافته است، از 246 میلیون به 138 میلیون نفر. با این حال، روند کاهش همچنان بسیار کند است.

در ادامه این پست آمده است: جهان از دستیابی به هدف خود برای ریشه‌کنی کار کودکان در سطح جهان تا سال 2025 فاصله زیادی دارد.

