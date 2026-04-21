سازمان ملل: در سال 2025 حدود 8 هزار مهاجر غیرقانونی جان باخته یا مفقود شدند

Muhammet İkbal Arslan
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
ژنو/خبرگزاری آنادولو
ماریا موئیتا، مدیر اداره کمکهای بشردوستانه و امداد سازمان بینالمللی مهاجرت سازمان ملل متحد گفت که در سال 2025 حدود 8 هزار مهاجر در سراسر جهان هنگام تلاش برای رسیدن به مکانی امن یا یافتن آیندهای بهتر جان باخته یا مفقود شدهاند.
موئیتا در نشست خبری هفتگی دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، این آمار را «واقعیتی عمیقا نگرانکننده» خواند و افزود: قاره آسیا منطقهای بوده است که بیشترین تعداد مرگومیر مهاجران غیرقانونی در آن ثبت شده و در میان قربانیان صدها مسلمان روهینگیا و شهروندان افغانستان نیز حضور دارند.
وی تاکید کرد که این آمار نشان میدهد افرادی که از درگیریها و آزار و اذیت میگریزند همچنان با خطراتی مواجه هستند که جان آنان را تهدید میکند و ادامه داد: این ارقام، نشاندهنده یک ناکامی جمعی در جلوگیری از تراژدیهای قابل پیشگیری است.
مدیر اداره کمکهای بشردوستانه سازمان بینالمللی مهاجرت همچنین اعلام کرد که این سازمان از طریق پروژه «مهاجران مفقود» از سال 2014 تاکنون تخمین میزند دستکم 340 هزار نفر بهطور مستقیم از وضعیت مهاجرتی خود تأثیر پذیرفتهاند.