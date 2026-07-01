سازمان ملل: در حملات پاکستان به افغانستان حداقل 28 غیرنظامی کشته شدند

01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار بیانیهای کتبی تایید کرد که در جریان حملات هوایی روز 28 ژوئن پاکستان به ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر در مناطق مرزی افغانستان، حداقل 28 غیرنظامی کشته و 49 تن دیگر زخمی شدهاند.
این نهاد تاکید کرد که در میان قربانیان زنان و کودکان نیز وجود دارند و احتمال افزایش این آمار اولیه وجود دارد.
در همین راستا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان از تشدید خشونتها ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار توقف فوری خصومتها، حفاظت از غیرنظامیان و حل اختلافات میان اسلامآباد و کابل از طریق دیپلماسی شده است.
این در حالی است که عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان پیشتر اعلام کرده بود این حملات دقیق و مبتنی بر اطلاعات علیه مواضع شبهنظامیان انجام شده و طی آن 29 جنگجو کشته شدهاند.
با این حال، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی مدیریت طالبان این ادعا را رد کرده و آمار تلفات را 36 کشته و 163 زخمی از میان غیرنظامیان اعلام کرده است. اسلامآباد همواره کابل را به پناه دادن به اعضای طالبان پاکستان (تیتیپی) متهم میکند، ادعایی که از سوی افغانستان تکذیب میشود.