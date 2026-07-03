ژنو / خبرگزاری آنادولو

ثامن الخیطان، سخنگوی دفتر کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در پاسخ کتبی به سوال خبرنگار آنادولو، درخواست ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برای پایان دادن به جنگ و اشغال و «پاسخگویی» در مورد نقض حقوق بشر و بدرفتاری‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به اشتراک گذاشت.



الخیطان اعلام کرد: نسل‌کشی در غزه به هزارمین روز خود رسیده است. گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز حاکی از آن است که آنچه اتفاق می‌افتد، یک نسل‌کشی است. به نظر شما چرا جامعه بین‌المللی نتوانسته اسرائیل را متوقف کند؟ از این پس برای غزه چه باید کرد؟

وی اظهار داشت: ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار پاسخگویی در مورد تمام نقض‌ها و بدرفتاری‌های حقوق بشری است که توسط همه طرف‌ها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، از جمله غزه و اسرائیل، انجام شده است.

او تأکید کرد که آنها می‌خواهند جامعه بین‌المللی برای تضمین صلح و حقوق بشر اقدام کند.

ارتش اسرائیل از زمان آغاز حمله خود به نوار غزه در اکتبر 2023 غیرنظامیان، زیرساخت‌های غیرنظامی، مدارس و بیمارستان‌ها را هدف قرار داده است.