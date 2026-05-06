سازمان ملل خواستار آزادی فوری فعالان بازداشت شده ناوگان جهانی صمود شد

Muhammet İkbal Arslan
06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
ژنو/ خبرگزاری آنادولو
ثمین الخیطان، سخنگوی کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از اسرائیل خواست تا فوراً و بدون قید و شرط، سیف ابو کشک و تیاگو آویلا، فعالانی که پس از حمله به ناوگان جهانی صمود بازداشت شدهاند را آزاد کند.
الخیطان در بیانیهای مورد حمله اسرائیل به ناوگان جهانی صمود، اعلام کرد که رساندن کمکهای بشردوستانه به مردم فلسطین در غزه و ابراز همبستگی با آنها جرم نیست.
او اظهار داشت: اسرائیل باید فوراً و بدون قید و شرط سیف ابو کشک و تیاگو آویلا، اعضای ناوگان جهانی که در آبهای بینالمللی بازداشت و به اسرائیل منتقل شدند و هنوز بدون اتهام در بازداشت هستند را آزاد کند.
الخیطان با تأکید بر اینکه مردم غزه به شدت به این کمکها نیاز دارند، اظهار داشت: ادعاهای بدرفتاری شدید با سیف ابو کشک و تیاگو آویلا باید بررسی شود و مسئولان آن باید به دست عدالت سپرده شوند.
او با درخواست پایان دادن به بازداشت خودسرانه اسرائیل، افزود: اسرائیل همچنین باید به محاصره غزه پایان دهد، ورود کمکهای بشردوستانه کافی به نوار غزه محاصره شده را مجاز و تسهیل کند.