23 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئیه 2026
ژنو/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس گزارش «طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی» (IPC) وابسته به سازمان ملل، پیشبینی میشود تا ماه دسامبر حدود 1.4 میلیون نفر در نوار غزه با سطح بالای ناامنی حاد غذایی مواجه شوند.
در این گزارش آمده است که حدود 67 درصد جمعیت غزه در سطح «بحران» یا شرایطی بدتر قرار خواهند گرفت و 212 هزار نفر نیز در وضعیت «اضطراری» از نظر امنیت غذایی خواهند بود.
با وجود بهبود نسبی در دسترسی به کمکهای بشردوستانه پس از آتشبس اکتبر 2025، گزارش تأکید میکند که وعدههای غذایی همچنان ناکافی است، منابع درآمدی خانوادهها از بین رفته و 83 درصد خانوارهای غزه هیچ منبع درآمدی ندارند و به کمکهای خارجی وابسته هستند.
در این گزارش همچنین هشدار داده شده است که در صورت کاهش یا توقف کمکهای بشردوستانه، تا ماه دسامبر حدود 1.9 میلیون نفر، معادل 90 درصد جمعیت غزه، با ناامنی حاد غذایی روبهرو خواهند شد. همچنین پیشبینی میشود تا آوریل 2027 بیش از 74 هزار کودک زیر پنج سال و 24 هزار و 600 زن باردار و شیرده به حمایت فوری تغذیهای نیاز داشته باشند.