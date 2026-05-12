سازمان ملل: بسته‌ماندن تنگه هرمز میلیون‌ها نفر را به فقر و گرسنگی سوق می‌دهد معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به پیامدهای اقتصادی و انسانی بسته‌ماندن تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هشدار داد.

سازمان ملل/خبرگزاری آنادولو

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در نشست خبری در نیویورک، درباره نگرانی آنتونیو گوترش نسبت به تبعات ادامه بسته‌بودن تنگه هرمز، گفت که پیامدهای اقتصادی و انسانی بسته‌ماندن تنگه هرمز جهان را تهدید می‌کند.

وی نسبت به پیامدهای اقتصادی و انسانی بسته‌ماندن تنگه هرمز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هشدار داد و اعلام کرد که افزایش شدید قیمت انرژی و کود شیمیایی، کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

حق همچنین گفت که گوترش پیشتر توضیح داده که ادامه وضعیت کنونی در تنگه هرمز، به‌ویژه به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی و کود شیمیایی، آثار سنگین و منفی بر بسیاری از کشورهای آفریقایی بر جای گذاشته است.

او تاکید کرد که دبیرکل سازمان ملل در مراسم کلنگ‌زنی سالن جدید کنفرانس در مجموعه دفتر سازمان ملل در نایروبی، بار دیگر خواستار "برقراری کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز" شده است.

گوترش پیش‌تر نیز در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل در 27 آوریل، امنیت آبراه‌ها را "آزمونی برای نظم بین‌المللی" توصیف کرده و هشدار داده بود که این وضعیت، به‌ویژه در آفریقا و جنوب آسیا، میلیون‌ها نفر را به سمت فقر و گرسنگی سوق می‌دهد.

