17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای خواستار حمایت بیشتر از کارکنان بخش بهداشت و درمان و گسترش خدمات سلامت مادران در افغانستان شد و هشدار داد که این کشور همچنان یکی از بالاترین نرخهای مرگومیر مادران را در جهان دارد.
اوچا در این بیانیه اعلام کرد که زنان و دختران افغان همچنان با موانع عمدهای در دسترسی به خدمات درمانی مواجه هستند، در حالی که کارکنان خط مقدم سلامت نقشی حیاتی در حفاظت از مادران و نوزادان در سراسر کشور ایفا میکنند.
این نهاد تاکید کرد که تقویت حمایت از کادر پزشکی برای گسترش خدمات حیاتی زایمان و نوزادان ضروری است.
سیستم بهداشت و درمان افغانستان به دلیل چالشهای اقتصادی، کاهش کمکهای بینالمللی و کمبود نیروی انسانی آموزشدیده تحت فشار شدید قرار دارد. آژانسهای بشردوستانه بارها هشدار دادهاند که میلیونها نفر، بهویژه زنان و کودکان، دسترسی محدودی به خدمات بهداشتی اولیه دارند.
بر اساس برآوردهای سازمان ملل، نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
سازمانهای بینالمللی هشدار دادهاند که تداوم قطع بودجه میتواند خدمات بهداشتی را بیش از پیش تضعیف کند و شرایط را برای مادران، نوزادان و سایر گروههای آسیبپذیر در سراسر کشور وخیمتر سازد.