سازمان حقوق بشری و حقوقی «عداله» از آزادی فعالان صلح‌طلب کاروان کمک‌های بشردوستانه غزه از زندان کتزیوت جهت بازگرداندن آن‌ها به کشورهایشان خبر داد.

سازمان «عداله»: فعالان ناوگان صمود از زندان کتزیوت اسرائیل آزاد شدند سازمان حقوق بشری و حقوقی «عداله» از آزادی فعالان صلح‌طلب کاروان کمک‌های بشردوستانه غزه از زندان کتزیوت جهت بازگرداندن آن‌ها به کشورهایشان خبر داد.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

سازمان حقوق بشری و حقوقی «عداله» در بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالان ناوگان جهانی «صمود» که برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه در حرکت بودند و به طور غیرقانونی توسط ارتش اسرائیل در آب‌های بین‌المللی بازداشت شده بودند، از زندان «کتزیوت» آزاد شده‌اند تا روند اخراج و بازگشت آن‌ها به کشورهای متبوعشان آغاز شود.

این سازمان حقوقی در بیانیه خود به شدت به رفتارهای ارتش اسرائیل اعتراض کرد و افزود: «اقدامات اسرائیل، از مداخله غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی گرفته تا اعمال شکنجه‌های سیستماتیک، تحقیر و بازداشت خودسرانه فعالان صلح‌طلب بدون سلاح، نقض آشکار و فاحش قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های حقوق بشری است.»

حملات ارتش اسرائیل به ناوگان جهانی صمود

مأموریت بهار 2026 ناوگان جهانی صمود که با هدف شکستن محاصره نوار غزه و ارسال کمک‌های حیاتی بشردوستانه به راه افتاده بود، در شب 29 آوریل در آب‌های بین‌المللی و در فاصله چند مایل دریایی از آب‌های ساحلی جزیره کرت یونان مورد هجوم غیرقانونی ارتش اسرائیل قرار گرفت. در این حمله که در فاصله 600 مایل دریایی از غزه رخ داد، ارتش اسرائیل 177 فعال صلح را بازداشت و مورد سوءرفتار قرار داد.

در ادامه این تنش‌ها، ارتش اسرائیل در 18 می بار دیگر به این کاروان شامل 50 شناور که حامل 428 فعال صلح از 44 کشور مختلف (از جمله 78 شهروند ترکیه) بود و در آب‌های بین‌المللی به سمت غزه حرکت می‌کرد، حمله کرده و سرنشینان آن را به‌طور غیرقانونی بازداشت کرد.

پیش از این نیز در اوت 2025، ارتش اسرائیل حمله مشابهی را علیه ناوگان صمود انجام داده بود؛ کاروانی که در آن زمان با بیش از 40 فروند شناور، حامل 500 فعال صلح از 44 کشور جهان به سمت غزه در حرکت بود.