ژنو/خبرگزاری آنادولو

سازمان جهانی بهداشت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که خطر ناشی از هانتاویروس برای جمعیت جهان در سطح پایینی قرار دارد، اما این سازمان همچنان وضعیت میدانی را زیر نظر خواهد داشت و ارزیابی‌های خود را به‌روزرسانی می‌کند.

این بیانیه پس از شناسایی موارد ابتلا به هانتاویروس در میان مسافران کشتی هلندی «MV Hondius» که از آرژانتین به مقصد «کیپ ورد» در غرب آفریقا در حرکت بود، منتشر شد.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در دوم مه، گروهی از مسافران مبتلا به بیماری شدید تنفسی از یک کشتی تفریحی به این نهاد گزارش شدند. بر اساس این گزارش، در آن زمان 147 مسافر و خدمه در کشتی حضور داشتند و 34 نفر دیگر نیز پیش‌تر از کشتی پیاده شده بودند. طبق اعلام این سازمان، تا هشتم مه مجموعا 8 مورد مشکوک به هانتاویروس، از جمله 3 مورد مرگ، ثبت شده و در 6 مورد، ابتلا به ویروس «آندس» تایید شده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر چهار بیمار در بیمارستان تحت درمان هستند؛ یکی از آن‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی بستری است، دو نفر در بیمارستان‌هایی در هلند و یک بیمار دیگر در شهر زوریخ سوئیس تحت درمان قرار دارد.

-هانتاویروس چیست؟

هانتاویروس بیماری‌ای است که عمدتا از طریق جوندگان منتقل می‌شود. این ویروس معمولا از طریق تنفس هوای آلوده به ادرار، بزاق یا مدفوع خشک‌شده جوندگان منتقل می‌شود و گاهی نیز از طریق گاز گرفتن یا خراش حیوان آلوده سرایت می‌کند.

تب، خستگی و درد عضلانی از علائم رایج این بیماری هستند. هانتاویروس در موارد شدید می‌تواند موجب نارسایی تنفسی، خونریزی داخلی و نارسایی کلیه شود.