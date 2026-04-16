سازمان جهانی بهداشت: اسرائیل تاکنون 133 مرکز درمانی لبنان را بمباران کرده است

ژنو/ خبرگزاری آنادولو

آدهانوم گبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی بیان کرد که اسرائیل از آغاز حملات اخیر خود به لبنان 133 مرکز درمانی را بمباران کرده است.

گبریسوس با اشاره به دو حمله‌ای که در 12 و 14 آوریل در نزدیکی بیمارستان دولتی تبنین در جنوب لبنان، یکی از شلوغ‌ترین بیمارستان‌های تروما در این منطقه، رخ داد، نوشت: این حملات به محوطه بیمارستان آسیب وارد کرده و 11 نفر از کارکنان درمانی زخمی شده‌اند و بخش اورژانس نیز خسارت دیده است.

مدیرکل سازمان جهانی بهداشت افزود: از آغاز جنگ تاکنون 133 حمله علیه خدمات درمانی ثبت شده است. در این حملات 88 نفر جان باخته و 206 نفر زخمی شده‌اند. همچنین 15 بیمارستان و 7 مرکز بهداشتی آسیب دیده و 5 بیمارستان و 56 مرکز بهداشتی تعطیل شده‌اند.

گبریسوس با تاکید بر اینکه دسترسی به کمک‌های انسانی در جنوب لبنان به‌شدت محدود شده است، تصریح کرد: بار دیگر بر ضرورت حفاظت فوری از مراکز درمانی، کارکنان سلامت، آمبولانس‌ها و بیماران تاکید می‌کنم. برای ارائه خدمات نجات‌بخش بدون تاخیر و بدون ایجاد خطر برای ارائه‌دهندگان یا دریافت‌کنندگان خدمات، باید دسترسی انسانی ایمن، مستمر و بدون مانع در سراسر لبنان فراهم شود.