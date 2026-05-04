سازمان تجارت دریایی بریتانیا: مهمات به یک نفتکش در تنگه هرمز اصابت کرد

04 مه 2026•بهروزرسانی: 04 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سازمان تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) اعلام کرد که یک نفتکش در تنگه هرمز در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی هدف اصابت مهمات قرار گرفته است.
در بیانیه این نهاد آمده است: این حادثه در فاصله حدود 145 کیلومتری (78 مایل دریایی) شمال شهر فجیره امارات رخ داده و یک نفتکش بر اثر اصابت مهماتی ناشناس آسیب دیده است.
بر اساس این گزارش، خدمه کشتی در سلامت هستند و تحقیقات درباره این حادثه در حال انجام است.
در این بیانیه همچنین از سایر کشتیهای حاضر در منطقه خواسته شده با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند.