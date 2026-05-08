سازمان بهداشت جهانی: خطر هانتاویروس برای عموم ناچیز است

Muhammet İkbal Arslan
08 مه 2026•بهروزرسانی: 08 مه 2026
ژنو/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش آنادولو، کریستین لیندمیر، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در نشست هفتگی این سازمان در دفتر ژنو سازمان ملل اظهار داشت که هانتاویروس اگرچه برای فرد آلوده خطرناک است، اما خطر آن برای سلامت عمومی بهطور قطع پایین است.
لیندمیر با اشاره به منفی شدن آزمایش یک مهماندار خطوط هوایی رویال داچ (KLM) در آمستردام که مشکوک به این بیماری بود، گفت: «احساس میکنم نگرانی مردم کاهش یافته است، زیرا متوجه شدهاند این ویروس مانند کووید-19 شیوع پیدا نمیکند. ردیابی تماس نزدیک با بیماران در این مورد بسیار مؤثر است.»
وی تأکید کرد که این ویروس تنها برای فردی که واقعاً آلوده شده خطرناک است و تهدیدی برای عموم جامعه محسوب نمیشود.
گفتنی است هانتاویروس توسط جوندگان منتقل شده و عمدتاً از طریق استنشاق ذرات معلق در هوا که از فضولات این حیوانات ایجاد میشوند، به انسان سرایت میکند. این بیماری با علائمی مانند تب، خستگی و درد عضلانی آغاز شده و در موارد حاد میتواند منجر به نارسایی تنفسی، خونریزی داخلی و نارسایی کلیه شود.