نماینده سازمان بهداشت جهانی در سودان اعلام کرد که با وجود تلاش‌های مداوم برای کمک‌های بشردوستانه و فداکاری مقامات و کارکنان بهداشتی سودان، وضعیت همچنان رو به وخامت است.

سازمان بهداشت جهانی: بزرگترین بحران انسانی در سودان در حال وقوع است نماینده سازمان بهداشت جهانی در سودان اعلام کرد که با وجود تلاش‌های مداوم برای کمک‌های بشردوستانه و فداکاری مقامات و کارکنان بهداشتی سودان، وضعیت همچنان رو به وخامت است.

ژنو / خبرگزاری آنادولو

شیبل صهبانی، نماینده سازمان بهداشت جهانی در سودان به صورت آنلاین در نشست خبری هفتگی دفتر سازمان ملل متحد در ژنو شرکت و خاطرنشان کرد که با وجود تلاش‌های مداوم برای کمک‌های بشردوستانه و فداکاری مقامات و کارکنان بهداشتی سودان، وضعیت همچنان رو به وخامت است.

صهبانی گفت: سودان همچنان با بزرگترین بحران انسانی جهان روبرو است و بیش از 33 میلیون نفر به کمک نیاز دارند. از این تعداد، 21 میلیون نفر به خدمات بهداشتی نیاز دارند. با وجود بازگشت‌های اخیر، نرخ آوارگی همچنان بالاست. 13.4 میلیون نفر در داخل کشور آواره هستند. تقریباً 9 میلیون نفر در داخل کشور آواره هستند و 4.6 میلیون نفر در مرزها آواره شده‌اند.

او با اشاره به اینکه شیوع تب دنگی، مالاریا، سرخک، مننژیت، هپاتیت E و اکنون وبا بسیاری از ایالت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است، خاطرنشان کرد که شیوع وبا در 27 ژوئن پس از ظهور مجدد آن در غرب کردفان، تنها دو ماه پس از پایان شیوع قبلی، اعلام شد.

صهبانی اظهار داشت: از آن زمان، وبا به شمال کردفان، دارفور مرکزی و دارفور جنوبی گسترش یافته و باعث بیش از 1330 مورد ابتلا و 114 مورد مرگ شده است. این نشان دهنده میزان مرگ و میر 13.7 درصد است که بسیار بالاتر از آستانه کمتر از 1 درصد سازمان بهداشت جهانی است.

او با اشاره به اینکه انتظار می‌رود فصل بارندگی اوضاع را بدتر کند، تأکید کرد که سیل و منابع آب آلوده شرایط مساعدی را برای شیوع بیماری‌های منتقله از طریق آب مانند وبا ایجاد می‌کنند.

صهبانی با تأکید بر نگرانی خود در مورد شیوع وبا در سایر کشورها، اظهار داشت: نظارت سازمان بهداشت جهانی با تقویت مدیریت موارد ابتلا، پیشگیری و کنترل عفونت، مشارکت جامعه و توزیع مواد، پاسخ به وبا را هماهنگ می‌کند.

در سودان، ده‌ها هزار نفر به‌دلیل درگیری مداوم بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع از آوریل 2023 جان خود را از دست داده‌اند و میلیون‌ها نفر آواره شده‌اند.

طبق داده‌های سازمان ملل، میلیون‌ها نفر در این کشور نیز با تهدید گرسنگی روبرو هستند.