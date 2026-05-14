سئول: احتمال دست داشتن بازیگری غیر از ایران در حمله به کشتی در تنگه هرمز پایین است

14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از یک مقام وزارت خارجه این کشور گزارش داد که احتمال دست داشتن بازیگری غیر از ایران در حمله به کشتی باری «HMM Namu» در تنگه هرمز، زیاد نیست.
این مقام که نامش فاش نشده، درباره انفجار رخ داده در 4 مه در این کشتی گفت: احتمال دخالت بازیگری غیر از ایران همچنان وجود دارد، اما عقل سلیم نشان میدهد که این احتمال بالا نیست. هیچ دزد دریایی نیز در نزدیکی منطقه حضور نداشت.
وی افزود دولت کرهجنوبی در حال جمعآوری شواهدی برای پشتیبانی از این ارزیابی است و در صورتی که تحقیقات آینده مدارکی در این زمینه ارائه دهد، سئول انتظار «پاسخی مناسب» از ایران خواهد داشت.
این مقام همچنین تصریح کرد که پس از مشخص شدن عامل حمله، اقدامات دیپلماتیک متناسب انجام خواهد شد.
بر اساس گزارشها، در 4 مه در کشتی با پرچم پاناما که توسط شرکت کرهای HMM اداره میشد و در آبهای نزدیک امارات متحده عربی لنگر انداخته بود، انفجاری رخ داد و سپس آتشسوزی آغاز شد.
در این کشتی 24 خدمه شامل 6 شهروند کرهجنوبی و 18 تبعه خارجی حضور داشتند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر مدعی شده بود که ایران به یک کشتی کرهجنوبی در تنگه هرمز حمله کرده و نیروهای آمریکایی نیز در پاسخ، 7 قایق متعلق به ایران را منهدم کردهاند.
این کشتی برای بررسیهای بیشتر به بندر دبی منتقل شده است.