29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
غزه/خبرگزاری آنادولو
فلسطینیهای ساکن نوار غزه که در پی حملات اسرائیل آواره شدهاند، در اردوگاههای چادری و مراکز اسکان موقت فاقد زیرساخت زندگی میکنند و با مشکلاتی چون هجوم موشها، حشرات و انواع آفات مواجه هستند.
اسرائیل از سال 2006 نوار غزه را محاصره کرده و از اکتبر 2023 نیز با حملات شدید هوایی و زمینی، باعث کشته شدن دهها هزار فلسطینی و آوارگی بخش بزرگی از جمعیت این منطقه شده است. بر اساس دادههای دولت محلی غزه، ارتش اسرائیل طی دو سال حملات مستمر تا اکتبر 2025، نزدیک به 90 درصد خانههای این منطقه با جمعیتی حدود 2.3 میلیون نفر را ویران کرده است.
در نتیجه این ویرانی گسترده، بیش از 1.5 میلیون فلسطینی ناچار شدهاند به اردوگاههای چادری و مراکز اسکان موقت فاقد شبکههای آب، برق و فاضلاب پناه ببرند. با وجود گذشت شش ماه از برقراری آتشبس، اسرائیل همچنان محاصره شدید غزه را ادامه داده و بیش از دو میلیون نفر از ساکنان این منطقه را از بسیاری از خدمات و نیازهای اولیه محروم کرده است.
تیمهای وابسته به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (اونروا) برای کاهش خطرات بهداشتی در اردوگاهها اقدام به نظافت و سمپاشی میکنند، اما به دلیل نبود زیرساخت مناسب، قادر به مهار گسترش آفات نیستند. این اقدامات در حالی انجام میشود که نگرانیها درباره افزایش خطر شیوع بیماریهای واگیردار در مراکز اسکان بسیار پرجمعیت افزایش یافته و شرایط زیستمحیطی و بهداشتی همچنان رو به وخامت است.
مها علیان، از ساکنان مدرسه «ابو عاصی» در اردوگاه الشاطی در شمال غزه که به مرکز اسکان آوارگان تبدیل شده در گفتگو با خبرنگار آنادولو گفت: بخشی از ساختمان مدرسه بر اثر حملات اسرائیل تخریب شده و آنها در میان آوارها زندگی میکنند.
او با اشاره به نفوذ حشرات به مواد غذایی افزود: حشرات وارد برنج، عدس و غذای کودکان میشوند. تلاش میکنم از آنها خلاص شوم اما فایدهای ندارد، چون کف ساختمان شکسته و از همانجا بیرون میآیند.
علیان همچنین گفت که برخی کودکان توسط موشها گاز گرفته شدهاند و مواردی از مسمومیت نیز گزارش شده است. او افزود: بچههایم بهویژه شبها از ترس بیدار میشوند.
خالد الزعانین، از دیگر آوارگان ساکن مدرسه «ریمال» در شهر غزه، نیز گفت که شرایط بهداشتی در این مرکز بهشدت وخیم شده و خدمات فاضلاب تقریباً بهطور کامل از کار افتاده است.
او افزود: آبهای فاضلاب تا اطراف چادرها رسیدهاند و از هر طرف موش، حشرات و لاروها دیده میشوند.