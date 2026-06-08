Emre Aytekin
08 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئن 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
بر اساس اعلام مرکز زمینشناسی آمریکا (USGS)، زمینلرزهای به بزرگی 7.8 ریشتر منطقه میندانائو در جنوب فیلیپین را لرزاند.
کانون زمینلرزه در 26 کیلومتری جنوبغربی شهرستان کابلالان در منطقه سوکسکسارگن استان سارانگانی اعلام شد.
این زلزله در عمق 55.2 کیلومتری زمین رخ داده است.
پس از این زمینلرزه، 6 پسلرزه با بزرگی بین 4.8 تا 6.5 ریشتر ثبت شد.
مقامهای ذیربط همچنین درباره احتمال وقوع سونامی در منطقه و برخی کشورهای همجوار هشدار صادر کردند.
فیلیپین در کمربند زلزله و آتشفشان موسوم به «حلقه آتش اقیانوس آرام» قرار دارد و به همین دلیل وقوع زمینلرزههای شدید در این کشور امری متداول است.