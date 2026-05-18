زمین‌لرزه 5.2 ریشتری در منطقه گوانگشی در جنوب چین زمین‌لرزه 5.2 ریشتری در منطقه گوانگشی در جنوب چین، با تخریب چندین ساختمان و اختلال در حمل‌ونقل، دست‌کم 2 کشته و 4 زخمی برجا گذاشت.

پکن/خبرگزاری آنادولو

مرکز شبکه‌های زلزله‌نگاری چین اعلام کرد: صبح امروز زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر منطقه خودمختار گوانگشی ژوانگ در جنوب این کشور را لرزاند.

بر اساس اعلام این مرکز، کانون زمین‌لرزه شهر لیوژو در استان گوانگشی بوده است.

رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند این زمین‌لرزه به بیش از 10 ساختمان در مرکز شهر خسارت وارد کرده و تاکنون مرگ 2 نفر، زخمی شدن 4 نفر و مفقود شدن یک نفر تایید شده است.

به گفته مقامات، به دلیل احتمال وقوع پس‌لرزه، بیش از 7 هزار نفر از خانه‌های خود تخلیه شده‌اند.

همچنین برای بررسی خسارت احتمالی در خطوط ریلی، حرکت قطارها در برخی مسیرها متوقف شده و اختلال‌هایی در حمل‌ونقل ایجاد شده است.

با این حال، شبکه‌های ارتباطی، برق، آب و گاز در منطقه همچنان به فعالیت عادی خود ادامه می‌دهند.