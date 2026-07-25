زلنسکی: 6 اوکراینی در حملات روسیه کشته شدند

25 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئیه 2026
کییف/خبرگزاری آنادولو
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین با انتشار مطلبی در شبکههای اجتماعی، اعلام کرد که در حملات هوایی شبانه روسیه به شهرهای اسلوویانسک در استان دونتسک و سومی، 6 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند.
به گفته زلنسکی، در حمله به اسلوویانسک 3 نفر جان باختند و در شهر سومی نیز تأسیسات شرکت پستی نوا پوشتا هدف قرار گرفت که بر اثر آن 3 نفر دیگر کشته شدند.
رئیسجمهور اوکراین همچنین اعلام کرد که ارتش روسیه در حملات شب گذشته از 2 موشک و نزدیک به 160 پهپاد تهاجمی استفاده کرده است.