زلنسکی: نارضایتی از پوتین در روسیه رو به افزایش است

14 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئن 2026
کییف/ خبرگزاری آنادولو
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در پیامی در شبکههای اجتماعی، تصاویری از آنچه گزارشهای مربوط به وضعیت داخلی روسیه و تهیهشده برای پوتین خواند را منتشر و تاکید کرد که دستگاههای اطلاعاتی اوکراین موفق شدهاند اسنادی درباره ارزیابیهای داخلی روسیه و گزارشهای ارائهشده به رئیسجمهور این کشور به دست آورند.
وی اعلام کرد: گزارشهایی را در اختیار داریم که نشان میدهد میزان نارضایتی شهروندان روسیه از پوتین در حال افزایش است.
زلنسکی از کشورها و افرادی که به جمعآوری اطلاعات و حمایت از عملیات اطلاعاتی اوکراین کمک کردهاند، قدردانی کرده و افزود: بر اساس این گزارشها، نارضایتی روسها از پوتین بهطور مستمر در حال افزایش است.
رئیسجمهور اوکراین با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی روسیه در پاییز آینده مدعی شد که شاخصهای نارضایتی عمومی از پوتین تا آن زمان بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
زلنسکی همچنین مدعی شد که حزب حاکم «روسیه واحد» نیز به تدریج حمایت مردمی خود را از دست میدهد و گرایش به اعتراضات در مناطق مختلف روسیه رو به افزایش است.
وی با تاکید بر ادامه فشارهای بینالمللی علیه مسکو اظهار داشت: پوتین در ماه سپتامبر با شاخصهای بهمراتب ضعیفتری روبهرو خواهد شد.
زلنسکی در بخش دیگری از سخنان خود گفت اوکراین بهصورت علنی و غیرعلنی پیشنهادهای مختلفی برای پایان دادن به جنگ به روسیه ارائه کرده، اما مسکو با ادامه جنگ به این پیشنهادها پاسخ داده است.
وی افزود: اوکراین آماده مذاکره برای دستیابی به صلحی شرافتمندانه است. اگر روند کنونی ادامه یابد، ممکن است در آینده توافق صلح با فرد دیگری در روسیه که واقعیتها را نادیده نگیرد، منعقد شود.