زلنسکی: زیرساخت‌های نفتی سنت‌پترزبورگ و پایگاه دریایی کرونشتات را هدف قرار دادیم ولودیمیر زلنسکی در پیامی از هدف قرار گرفتن اهداف استراتژیک در عمق بیش از 850 کیلومتری خاک روسیه توسط نیروهای اوکراینی خبر داد.

کی‌یف/ خبرگزاری آنادولو



ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، از تداوم عملیات‌های نظامی این کشور علیه اهداف مشخص در داخل روسیه با بهره‌گیری از تسلیحات دوربرد خبر داد.

زلنسکی ضمن تایید این حملات، اعلام کرد که ارتش اوکراین موفق شده است تاسیسات نفتی در بندر شهر سنت‌پترزبورگ و همچنین پایگاه دریایی «کرونشتات» که در نزدیکی این شهر واقع شده است را هدف قرار دهد.



وی تاکید کرد که فاصله این اهداف از مرزهای اوکراین بیش از 850 کیلومتر بوده است.

رئیس‌جمهور اوکراین برای تایید این ادعا، تصاویری را نیز منتشر کرد که گفته می‌شود مربوط به این عملیات‌ها است.



شایان ذکر است که اوکراین در اوایل ماه ژوئن نیز حملات مشابهی را به زیرساخت‌های نفتی در سنت‌پترزبورگ و پایگاه دریایی کرونشتات ترتیب داده بود.

