رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه شب گذشته یکی از شدیدترین حملات موشکی از آغاز جنگ را علیه کی‌یف انجام داد که بر اثر آن دست‌کم یک نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند.

زلنسکی: روسیه یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی خود را به کی‌یف انجام داد رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه شب گذشته یکی از شدیدترین حملات موشکی از آغاز جنگ را علیه کی‌یف انجام داد که بر اثر آن دست‌کم یک نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند.

کی‌یف/ خبرگزاری آنادولو

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد ارتش روسیه شب گذشته یکی از سنگین‌ترین حملات موشک‌های بالستیک خود از زمان آغاز جنگ را علیه پایتخت این کشور، کی‌یف، انجام داده است.

وی با بیان اینکه «روسیه امشب یکی از شدیدترین حملات موشک‌های بالستیک خود را علیه کی‌یف انجام داد»، افزود: بر اساس آمار اولیه، در این حملات یک نفر کشته و 16 نفر زخمی شده‌اند.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین اظهار داشت که روسیه طی یک هفته گذشته حدود 1450 پهپاد، بیش از 1640 بمب هدایت‌شونده و 99 موشک علیه اوکراین به کار گرفته و تاکید کرد: تقویت سامانه‌های پدافند هوایی همچنان در اولویت کشور قرار دارد.

فرماندهی نیروی هوایی ارتش اوکراین نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که روسیه در حملات شبانه خود از 41 موشک با انواع مختلف و 125 پهپاد برای حمله به این کشور استفاده کرده است.

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، نیز صبح امروز اعلام کرد بر اساس اطلاعات اولیه، در حملات شبانه روسیه به پایتخت اوکراین 7 نفر زخمی شده‌اند.