Davit Kachkachishvili
11 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئیه 2026
کییف/خبرگزاری آنادولو
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که ارتش روسیه، کییف پایتخت اوکراین و مناطق خارکوف، سومی، اودسا و چرنیهیف را هدف حملات هوایی قرار داده است.
زلنسکی در پیامی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی نوشت: در حمله روسیه به کییف 11 نفر زخمی شدهاند. شماری از ساختمانهای مسکونی و یک مرکز آموزش دینی در پایتخت آسیب دیدهاند.
رئیسجمهور اوکراین همچنین تاکید کرد که مناطق خارکوف، سومی، اودسا و چرنیهیف نیز هدف قرار گرفتهاند و حملات به برخی مناطق همچنان ادامه دارد.
زلنسکی افزود که اوکراین تلاشها برای افزایش توان پدافند هوایی خود را ادامه میدهد و در این چارچوب، موضوع دریافت مجوز تولید موشکهای مورد استفاده در سامانههای پدافند هوایی پاتریوت را پیگیری میکند.
در همین حال، سازمان خدمات اضطراری دولتی اوکراین نیز اعلام کرد که در حملات روسیه، دو نفر در منطقه سومی و یک نفر در منطقه چرنیهیف زخمی شدهاند.
فرماندهی نیروی هوایی ارتش اوکراین نیز اعلام کرده که روسیه شب گذشته با 12 موشک از انواع مختلف و 121 پهپاد تهاجمی به مناطق مختلف اوکراین حمله کرده است. بر اساس این اعلام، نیروهای پدافند هوایی اوکراین دو موشک و 111 پهپاد را منهدم یا خنثی کردهاند.