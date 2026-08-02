رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه طی یک هفته گذشته با استفاده از حدود 1900 پهپاد، نزدیک به 1600 بمب هدایت‌شونده و 144 موشک، مناطق مختلف این کشور را هدف قرار داده است.

زلنسکی: روسیه طی یک هفته حدود 1900 پهپاد و 144 موشک به اوکراین شلیک کرد رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که روسیه طی یک هفته گذشته با استفاده از حدود 1900 پهپاد، نزدیک به 1600 بمب هدایت‌شونده و 144 موشک، مناطق مختلف این کشور را هدف قرار داده است.

کی‌یف/ خبرگزاری آنادولو

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین طی مطلبی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که روسیه طی یک هفته گذشته حملات گسترده‌ای را علیه مناطق مختلف این کشور انجام داده است.

زلنسکی افزود: ارتش روسیه در این مدت حدود 1900 فروند پهپاد، نزدیک به 1600 بمب هدایت‌شونده و 144 موشک از انواع مختلف به سوی اوکراین شلیک کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در طول این هفته، 16 منطقه اوکراین هدف حمله قرار گرفت.

به گفته زلنسکی، در این حملات صدها واحد مسکونی هدف قرار گرفت و در مجموع بیش از 1000 ساختمان آسیب دید.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین اعلام کرد در حمله شبانه روسیه به منطقه سومی، یک نفر جان باخت و 6 نفر دیگر زخمی شدند.

وی با اشاره به افزایش سرمایه‌گذاری روسیه در تولید موشک‌های بالستیک، خواستار گسترش و اجرای مؤثرتر تحریم‌ها علیه مسکو شد.