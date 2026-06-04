رئیس‌ جمهور اوکراین با گرامیداشت یاد کودکان جان‌باخته در جنگ، اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به این کشور، دست‌کم 707 کودک اوکراینی جان خود را از دست داده‌اند.

زلنسکی: روسیه از آغاز جنگ تاکنون دست‌کم 707 کودک اوکراینی را کشته است رئیس‌ جمهور اوکراین با گرامیداشت یاد کودکان جان‌باخته در جنگ، اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به این کشور، دست‌کم 707 کودک اوکراینی جان خود را از دست داده‌اند.

کی‌یف/ خبرگزاری آنادولو

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین، به مناسبت 4 ژوئن، روز جهانی کودکان بی‌گناه قربانی جنگ، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی یاد کودکان جان‌باخته در جنگ روسیه و اوکراین را گرامی داشت.

زلنسکی با اشاره به تلفات کودکان در جریان جنگ گفت: روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار خود دست‌کم 707 کودک اوکراینی را کشته است.

وی افزود: هر یک از این مرگ‌ها به معنای از دست رفتن آینده یک کودک است.

رئیس‌ جمهور اوکراین همچنین تاکید کرد که روسیه باید در قبال این اقدامات پاسخگو باشد.