Davit Kachkachishvili
04 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئن 2026
کییف/ خبرگزاری آنادولو
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به مناسبت 4 ژوئن، روز جهانی کودکان بیگناه قربانی جنگ، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی یاد کودکان جانباخته در جنگ روسیه و اوکراین را گرامی داشت.
زلنسکی با اشاره به تلفات کودکان در جریان جنگ گفت: روسیه از زمان آغاز تهاجم تمامعیار خود دستکم 707 کودک اوکراینی را کشته است.
وی افزود: هر یک از این مرگها به معنای از دست رفتن آینده یک کودک است.
رئیس جمهور اوکراین همچنین تاکید کرد که روسیه باید در قبال این اقدامات پاسخگو باشد.