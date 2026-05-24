رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که در حملات گسترده شبانه روسیه به مناطق مختلف اوکراین، دست‌کم 83 نفر زخمی شده‌اند و شماری نیز جان باخته‌اند.

زلنسکی: در حملات گسترده روسیه به اوکراین دست‌کم 83 نفر زخمی شده‌اند رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که در حملات گسترده شبانه روسیه به مناطق مختلف اوکراین، دست‌کم 83 نفر زخمی شده‌اند و شماری نیز جان باخته‌اند.

کی‌یف/ خبرگزاری آنادولو

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی ویدیویی در شبکه‌‌های اجتماعی اعلام کرد: در حملات گسترده شبانه روسیه به مناطق مختلف اوکراین، دست‌کم 83 نفر زخمی شده‌اند و شماری نیز جان باخته‌اند.

زلنسکی گفت: روسیه در این حملات از 90 موشک، از جمله موشک‌های بالستیک مافوق صوت میان‌برد «اورشنیک»، و همچنین 600 فروند پهپاد مسلح استفاده کرده است.

وی با اشاره به ادامه عملیات جست‌وجو و نجات در برخی مناطق افزود: زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، مجتمع‌های مسکونی و بازارها در این حملات آسیب دیده‌اند. این اقدامات نباید بدون پاسخ بماند.

