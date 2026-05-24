24 مه 2026•بهروزرسانی: 24 مه 2026
کییف/ خبرگزاری آنادولو
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در پیامی ویدیویی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: در حملات گسترده شبانه روسیه به مناطق مختلف اوکراین، دستکم 83 نفر زخمی شدهاند و شماری نیز جان باختهاند.
زلنسکی گفت: روسیه در این حملات از 90 موشک، از جمله موشکهای بالستیک مافوق صوت میانبرد «اورشنیک»، و همچنین 600 فروند پهپاد مسلح استفاده کرده است.
وی با اشاره به ادامه عملیات جستوجو و نجات در برخی مناطق افزود: زیرساختهای غیرنظامی از جمله مدارس، مجتمعهای مسکونی و بازارها در این حملات آسیب دیدهاند. این اقدامات نباید بدون پاسخ بماند.