زلنسکی: به‌زودی موشک‌های پاتریوت را از آمریکا تحویل می‌گیریم رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که کشورش به‌زودی محموله‌ای از موشک‌های پیشرفته نوع «PAC-3» برای سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت را از آمریکا تحویل خواهد گرفت.

کی‌یف/ خبرگزاری آنادولو

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در گفتگو با خبرنگاران در رسانه‌های اجتماعی، از رایزنی با دونالد ترامپ و رهبران اروپایی برای تامین فوری موشک‌های پاتریوت و تقویت پدافند هوایی اوکراین خبر داد.

او تاکید کرد که این محموله آمریکایی طی روزهای آینده می‌رسد و توافقات جداگانه‌ای نیز با کشورهای اروپایی برای ارسال بیشتر موشک‌های «PAC-3» انجام شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین افزود در دیدار با ترامپ در آنکارا، خواستار دریافت مجوز تولید این موشک‌ها در داخل اوکراین شده و ترامپ نیز رویکرد مثبتی به این موضوع داشته است.

زلنسکی همچنین به ابتکار خود برای راه‌اندازی پروژه سپر موشکی «فریا» با همکاری کشورهای اروپایی اشاره کرد که جزئیات آن به‌زودی در انستیتو پاریس بررسی می‌شود.

او در پایان به حمله موشکی 6 ژوئیه روسیه به انبار مهمات شهرک ویشنوه در حومه کی‌یف اشاره کرد و خسارات و تلفات آن را وحشتناک خواند.

