کی‌یف / خبرگزاری آنادولو

ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در یک پست در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که حملات موشکی دوربرد را به اهدافی در منطقه مسکو روسیه آغاز کرده اند.

زلنسکی با اشاره به اینکه این دومین حمله به پالایشگاه نفت مسکو در هفته گذشته بود، اظهار داشت که آنها به اهدافی در منطقه روستوف روسیه حمله کرده‌اند.

او همچنین اظهار داشت که آنها حملاتی را به اهداف نظامی روسیه در سرزمین‌های اوکراین که در اشغال روسیه است، انجام داده‌اند.

او افزود: این یک پاسخ کاملاً موجه به حملات روسیه به شهرها و شهرک‌های ما است.

زلنسکی با تشکر از فرماندهی موشکی و سیستم‌های بدون سرنشین ارتش اوکراین، اظهار داشت: همه متحدان ما از دقت و اثربخشی حملات میان‌برد و دوربرد ما در روزهای اخیر قدردانی کرده‌اند. زمان پایان دادن به این جنگ فرا رسیده است و روسیه باید اقدامات لازم را در دیپلماسی انجام دهد.

زلنسکی همچنین ویدئویی را که احتمالا حملات مذکور را نشان می‌دهد، به اشتراک گذاشت.