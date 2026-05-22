Davit Kachkachishvili
22 مه 2026•بهروزرسانی: 22 مه 2026
کییف / خبرگزاری آنادولو
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی، از دیدار با اولکساندر سیرسکی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور و بررسی آخرین تحولات میدانی در خطوط مقدم جبهه خبر داد.
زلنسکی در این پیام تصریح کرد که ارتش اوکراین همزمان با هدایت عملیاتهای دفاعی در خطوط مقدم، به حملات خود علیه مواضع روسیه در مناطق اشغالی اوکراین و اهداف راهبردی در عمق خاک روسیه ادامه میدهد.
وی در ادامه افزود که نیروهای اوکراینی شب گذشته با استفاده از تسلیحات دوربرد بومی، پالایشگاه نفت «یاروسلاول» روسیه را که در فاصله تقریبی 700 کیلومتری از خط مقدم قرار دارد، به صورت هدفمند مورد اصابت قرار دادهاند.