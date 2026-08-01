زلنسکی از حمله به سه پالایشگاه نفت روسیه و غرق‌شدن یک کشتی کانتینری خبر داد رئیس‌جمهور اوکراین گفت که نیروهای این کشور سه پالایشگاه نفت در روسیه و یک کشتی کانتینری روسی را هدف حمله قرار داده‌اند.

کی‌یف / خبرگزاری آنادولو

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور سه پالایشگاه نفت در روسیه و کشتی کانتینری روسی «یانینایا» را هدف حمله قرار داده‌اند.

زلنسکی با انتشار مطلبی در شبکه‌های اجتماعی، از ادامه حملات اوکراین به تاسیسات و شناورهای مرتبط با روسیه خبر داد.

وی با اشاره به حمله به اهدافی در دریای سیاه و دریای آزوف افزود: کشتی کانتینری روسی یانینایا که تحت تحریم قرار داشت و ظرفیت آن بیش از 100 هزار تن بود نیز هدف قرار گرفت. این کشتی به‌دلیل دقت نیروهای دفاعی ما غرق شد.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین اعلام کرد که سرویس امنیتی این کشور، سه پالایشگاه نفت در جمهوری باشقیرستان روسیه را هدف قرار داده است.

زلنسکی گفت فاصله این تاسیسات تا مرز اوکراین حدود 1600 کیلومتر است. وی همچنین تصاویری را منتشر کرد که گفته می‌شود مربوط به این حملات است.