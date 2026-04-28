استانبول/خبرگزاری آنادولو



به گزارش ارتش اسرائیل، در حمله انجام‌شده توسط حزب‌الله در جنوب لبنان، یک پهپاد انتحاری به سمت نیروهای اسرائیل شلیک شد که در نتیجه آن دو نظامی این کشور زخمی شدند.



حال یکی از زخمی‌های اسرائیلی وخیم و دیگری سطحی گزارش شد.

ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که در منطقه‌ای در جنوب لبنان که عملیات نظامی در آن ادامه دارد، یک هدف هوایی مشکوک را رهگیری و منهدم کرده است.

در همین حال، با وجود آتش‌بس، حملات اسرائیل و تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان ادامه دارد و حزب‌الله نیز در واکنش به آن، حملاتی علیه نیروهای اسرائیلی انجام می‌دهد.

اسرائیل از 2 مارس حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که منجر به اشغال بخش‌هایی از جنوب این کشور و آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است.

آتش‌بس میان دو طرف که از 17 آوریل با میانجی‌گری آمریکا اعلام شده بود با وجود تمدید موقت، همچنان به‌طور کامل اجرایی نشده و درگیری‌ها ادامه دارد.