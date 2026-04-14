رکورد فروش خودروهای برقی در اروپا؛ عبور از 500 هزار دستگاه در یک ماه در پی افزایش قیمت سوخت ناشی از جنگ در خاورمیانه و اجرای مشوق‌های دولتی، فروش خودروهای برقی در اروپا در ماه مارس از 500 هزار دستگاه فراتر رفت و به بالاترین سطح تاریخی رسید.

لندن/خبرگزاری آنادولو

شرکت تحلیل داده «Benchmark Mineral Intelligence» مستقر در لندن، آمار فروش خودروهای برقی در ماه مارس را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در ماه مارس در سطح جهان 1.75 میلیون دستگاه خودروی برقی به فروش رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3 درصد و نسبت به ماه قبل 66 درصد افزایش داشته است.

رشد فروش خودروهای برقی تا حد زیادی تحت تاثیر افزایش چشمگیر در اروپا بوده است.

پس از جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران و اختلال در عرضه نفت، قیمت سوخت افزایش یافت و در کنار آن، برنامه‌های یارانه‌ای جدید، تمایل مصرف‌کنندگان به خرید خودروهای برقی را تقویت کرد.

در اروپا، فروش خودروهای برقی در ماه مارس برای نخستین بار از 500 هزار دستگاه فراتر رفت و به حدود 540 هزار دستگاه رسید.

این رقم نسبت به ماه قبل 72 درصد و در مقایسه سالانه 37 درصد رشد نشان می‌دهد. کشورهای انگلیس، بلژیک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا از جمله کشورهایی بودند که رکورد فروش را ثبت کردند.

با وجود رشد ماه مارس، فروش جهانی خودروهای برقی در سه‌ماهه نخست سال با کاهش 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 4 میلیون دستگاه رسید.

در این دوره، فروش در چین با کاهش 21 درصدی به 1.9 میلیون دستگاه رسید که عامل اصلی فشار بر رشد جهانی بوده است.

کاهش شدید فروش در ماه فوریه به دلیل تعطیلات سال نو چینی، بر آمار سه‌ماهه نخست تاثیر منفی گذاشته است.

در آمریکای شمالی نیز فروش خودروهای برقی با کاهش 27 درصدی به 320 هزار دستگاه رسید.

در مقابل، فروش در اروپا با رشد 27 درصدی به 1.2 میلیون دستگاه و در سایر نقاط جهان با افزایش 79 درصدی به 600 هزار دستگاه رسید.

چارلز لستر، مدیر داده شرکت بنچمارک مینرال اینتلیجنس، اعلام کرد که اروپا در ماه مارس با ثبت فروش بیش از 500 هزار دستگاه، قوی‌ترین عملکرد ماهانه خود را تجربه کرده و به موتور محرک رشد بازار تبدیل شده است.

وی افزود: افزایش قیمت سوخت و برنامه‌های یارانه‌ای از عوامل اصلی رشد فروش بوده‌اند، اما در عین حال فشارهای ساختاری در بازار جهانی خودروهای برقی همچنان ادامه دارد و شکاف‌های منطقه‌ای نیز به‌وضوح قابل مشاهده است.