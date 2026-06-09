ژنو/خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش کمپین بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های هسته‌ای (ICAN)، 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای در سال 2025 در مجموع 118.8 میلیارد دلار برای زرادخانه‌های هسته‌ای خود هزینه کرده‌اند یعنی بودجه ای معادل 3 هزار و 768 دلار در هر ثانیه.

این 9 کشور دارای سلاح هسته‌ای در 5 سال گذشته در مجموع 471 میلیارد دلار برای زرادخانه‌های هسته‌ای خود هزینه کرده‌اند.

این گزارش حاکی از آن است که مجموع هزینه های کشورهای دارای سلاح هسته ای مانند چین، فرانسه، هند، اسرائیل، کره شمالی، پاکستان، روسیه، انگلستان و آمریکا در این زمینه نسبت به سال قبل 16.8 میلیارد دلار افزایش داشته که نسبت به سال قبل حدود 19 درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، آمریکا با 69.2 میلیارد دلار بیشترین هزینه را در میان کشورهای هسته‌ای داشته و حتی بیش از مجموع هزینه سایر کشورهای دارای سلاح هسته‌ای خرج کرده است.

چین با 13.5 میلیارد دلار در رتبه دوم و انگلیس با 12.6 میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. روسیه نیز 9.5 میلیارد دلار در این حوزه هزینه کرده است.

گزارش همچنین نشان می‌دهد فرانسه 7.7 میلیارد دلار، هند 2.8 میلیارد دلار، پاکستان 1.5 میلیارد دلار، اسرائیل 1.2 میلیارد دلار و کره شمالی 656 میلیون دلار برای برنامه‌های هسته‌ای نظامی خود هزینه کرده‌اند.

در این گزارش تاکید شد که هزینه یک روز تسلیحات هسته‌ای می‌تواند حدود 2 میلیون نفر را از ناامنی غذایی نجات دهد، در حالی که هزینه یک هفته تسلیحات هسته‌ای برای واکسیناسیون بیش از 12 میلیارد نفر در برابر بیماری‌هایی مانند سرخک، اوریون و سرخجه کافی است.

