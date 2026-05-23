رکورد تاریخی صادرات ترکیه؛ ثبت بیش از 2.4 میلیارد دلار در یک روز وزیر تجارت ترکیه اعلام کرد که با ثبت رقم 2 میلیارد و 428 میلیون دلار در روز 22 مه 2026، رکورد جدیدی را در تاریخ صادرات روزانه جمهوری ترکیه به ثبت رسانده‌اند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو



عمر پولاد، وزیر تجارت ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اعلام این دستاورد اقتصادی، این موفقیت را نتیجه مستقیم ظرفیت بالای تولید، قدرت رقابت صادرکنندگان ترکیه در بازارهای جهانی و سیاست‌های صادرات‌محور دولت طی 23 سال گذشته دانست.

پولاد با مقایسه روند رشد اقتصادی کشور، یادآور شد که صادرات سالانه ترکیه در سال 1973 برای نخستین بار به رقم 1 میلیارد دلار رسیده بود؛ در حالی که اکنون این کشور توانسته است تنها در یک روز، صادراتی بیش از 2.4 میلیارد دلار را تجربه کند.

وی در ادامه بر تداوم حمایت‌های دولتی از صادرکنندگان تأکید کرد و افزود: «دولت به تلاش‌های خود برای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و گسترش بازارهای صادراتی در سراسر جهان با قدرت ادامه خواهد داد.»

