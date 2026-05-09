رکوردشکنی صادرات چین با وجود تداوم بحران در خاورمیانه

پکن/ امره آیتکین/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش آنادولو از پکن، اداره کل گمرک چین با انتشار داده‌های تجارت خارجی آوریل 2026، از عملکرد قدرتمند صادرات این کشور علیرغم تنش‌های فزاینده در خاورمیانه خبر داد.



بر اساس این گزارش، صادرات چین در این ماه با رشد سالانه 14.1 درصدی به 359.4 میلیارد دلار و واردات آن با افزایش 25.3 درصدی به 274.6 میلیارد دلار رسیده است.

مازاد تجاری این کشور در ماه آوریل 84.8 میلیارد دلار ثبت شد که نسبت به رقم 51.1 میلیارد دلاری در ماه مارس، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.



این رشد در حالی محقق شده است که جهان به دلیل تنش‌های نظامی در منطقه و اختلال در تردد از تنگه هرمز، با افزایش هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و حمل‌ونقل روبروست.

در بخش واردات، اگرچه حجم خرید نفت چین با 20 درصد کاهش به 38.4 میلیون تن رسید، اما ارزش پولی آن به دلیل جهش قیمت‌های جهانی، 13.2 درصد رشد داشت.



گفتنی است تنگه هرمز مسیر عبور 45 درصد نفت و 30 درصد گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) وارداتی چین است و هرگونه اختلال در آن بر زنجیره تأمین انرژی این کشور تأثیر مستقیم می‌گذارد.

