06 مه 2026•بهروزرسانی: 06 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شرکت STM صنایع دفاعی ترکیه در نمایشگاه بینالمللی «ساحا 2026» در استانبول، از شناور انتحاری بدونسرنشین جدید خود با نام «یاکتو» پرده برداشت.
این سامانه با ترکیب تجربه در پلتفرمهای دریایی و فناوریهای خودکار، بهعنوان گامی جدید در تقویت توان دفاع دریایی ترکیه معرفی شده است.
شناور «YAKTU KİDA» با سرعتی بیش از 50 نات، سطح مقطع پایین و قابلیت اجرای عملیات بهصورت گروهی (سوارم)، برای پاسخ به نیازهای جنگ نامتقارن از دفاع بندری تا عملیات در آبهای آزاد طراحی شده است.
این سامانه بهطور کامل با امکانات بومی توسعه یافته و بهعنوان یکی از فناوریهای نوین در حوزه نبرد دریایی معرفی میشود.