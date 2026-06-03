رئیس هیئت نظارت بر روند صلح مورو ابراز امیدواری کرد انتخابات که تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است، در تاریخ اعلام شده امسال برگزار شود.

روند صلح در جنوب فیلیپین و امیدواری به برگزاری اولین انتخابات پس از خودمختاری رئیس هیئت نظارت بر روند صلح مورو ابراز امیدواری کرد انتخابات که تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است، در تاریخ اعلام شده امسال برگزار شود.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

هاینو ماریوس، دیپلمات آلمانی و رئیس هیئت نظارت بر روند صلح مورو اظهار داشت که روند صلح در جنوب فیلیپین به دلیل «تفاوت ادراک» بین احزاب، «دوران سختی را پشت سر می‌گذارد» و انتظار می‌رود انتخابات که تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است، در تاریخ اعلام شده امسال برگزار شود.

ماریوس، که پیش از این به عنوان عضو هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در هند و اندونزی خدمت می‌کرد، از زمان تصدی ریاست در نوامبر 2020، بر پیشرفت روند صلح در جنوب فیلیپین نظارت داشته است.

او در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو روند صلح، رویکرد دولت و جبهه آزادیبخش اسلامی مورو به روند صلح و انتظارات خود از انتخابات سراسری که به سپتامبر سال جاری موکول شد، ارزیابی کرد.

ماریوس با بیان اینکه روند صلح دو پشتوانه‌ای، عادی سازی و روند سیاسی، با وجود عقب نشینی ها و مشکلات ادامه یافت، اما با عدم تعادل مواجه شد، خاطرنشان کرد: با انتخابات می توان پای سیاسی را تکمیل کرد، اما روند عادی سازی باید تسریع شود.

او گفت: من نمی‌گویم که روند صلح در جنوب فیلیپین در آستانه فروپاشی است، اما دوران سختی را پشت سر می‌گذارد. چیزی که ما می‌بینیم سطح پایین اعتماد بین دولت در مانیل و جبهه آزادی‌بخش مورو است. ما شاهد ناسازگاری‌هایی بین مسیر سیاسی و مسیر عادی‌سازی روابط بوده‌ایم. این چیزی است که باید توسط هر دو طرف مورد توجه قرار گیرد.

ماریوس تأکید کرد که برای ایجاد منطقه‌ای آرام و مرفه در جنوب فیلیپین، توافق جامع بین طرفین ضروری است، اما خاطرنشان کرد که بین طرفین در مورد چگونگی دستیابی به این اهداف «اختلاف نظرهایی» وجود دارد.

او گفت: مهم این است که طرفین به اصول اساسی توافق جامع یعنی احترام و اعتماد متقابل پایبند باشند.

وی خاطرنشان کرد که یک انتصاب جدید برای "دفتر مشاور صلح ریاست جمهوری" در دولت انجام شده است و فردی که بر این صندلی می‌نشیند به رئیس جمهور فیلیپین در مورد نظارت بر روند صلح در منطقه خودمختار بانگسامورو مشاوره خواهد داد.

ماریوس با اشاره به اینکه آنها "وظیفه مشاوره" را در این روند بر عهده گرفتند و آن را به عنوان وظیفه خود "به طرفین یادآوری آنچه توافق شده است" تعریف کردند، اظهار داشت که "توافقنامه خروج" زمانی امضا خواهد شد که به نتیجه نهایی توافق صلح برسد.

او ادامه داد: آنچه در حال حاضر مهم است این است که با انتخابات در ماه سپتامبر به آینده نگاه کنیم و رأی دهندگان بنگسامورو این فرصت را داشته باشند تا انتخاب کنند که چه کسی سرنوشت سیاسی منطقه بانگسامورو را در آینده رهبری خواهد کرد.

ماریوس با یادآوری اینکه "نخستین انتخابات دموکراتیک" در منطقه تاکنون چهار بار به تعویق افتاده است، بر اهمیت انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر برای ایجاد اعتماد تاکید کرد.