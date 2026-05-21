روند انتقال فعالان حاضر در ناوگان جهانی صمود از اسرائیل به ترکیه آغاز شد روند انتقال فعالان ناوگان جهانی «صمود» که از سوی اسرائیل در آب‌های بین‌المللی بازداشت شده بودند، با هماهنگی وزارت امور خارجه ترکیه و توسط ترکیش ایرلاینز به استانبول آغاز شد.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده توسط خبرگزاری «آنادولو»، فعالان حاضر در ناوگان جهانی «صمود» که در زندان کتسیعوت در صحرای نقب نگهداری می‌شدند، به فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل منتقل شدند.

پس از تکمیل مراحل اخراج، بیش از 420 فعال از جمله 78 شهروند ترک، سوار بر سه فروند هواپیمای متعلق به ترکیش ایرلاینز شدند.

اولین هواپیما حامل فعالان، پس از هماهنگی‌های انجام‌ شده از سوی وزارت خارجه ترکیه، از فرودگاه رامون به مقصد استانبول پرواز کرد و انتظار می‌رود سایر پروازها نیز شامگاه امروز وارد ترکیه شوند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه پیش‌تر اعلام کرده بود که شهروندان ترک و دیگر کشورهای حاضر در ناوگان «صمود» با پرواز ویژه به ترکیه منتقل خواهند شد.

ارتش اسرائیل 18 مه به ناوگانی متشکل از 50 قایق و 428 فعال از 44 کشور که در آب‌های بین‌المللی به‌سوی غزه در حرکت بودند، حمله و فعالان را بازداشت کرد.