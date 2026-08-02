شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه (روس‌اتم) اعلام کرد کشتی کانتینربر «یانینا» در پی حمله 2 پهپاد در دریای سیاه غرق شده، اما هر 17 خدمه آن نجات یافته‌اند.

روس‌اتم: کشتی باری «یانینا» پس از حمله پهپادی در دریای سیاه غرق شد شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه (روس‌اتم) اعلام کرد کشتی کانتینربر «یانینا» در پی حمله 2 پهپاد در دریای سیاه غرق شده، اما هر 17 خدمه آن نجات یافته‌اند.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

لکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه (روس‌اتم)، اعلام کرد کشتی کانتینربر «یانینا» متعلق به شرکت FESCO، از زیرمجموعه‌های روس‌اتم، در پی حمله 2 پهپاد در دریای سیاه غرق شده است.

وی افزود که این کشتی در آب‌های بین‌المللی در حال حمل کالاهای غیرنظامی از جمله مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی بود و این حمله را «دزدی دریایی» توصیف کرد.

به گفته لیخاچف، تمامی 17 خدمه کشتی پیش از غرق شدن آن به‌طور ایمن کشتی را ترک کرده و نجات یافتند و حال عمومی آنها مساعد است.

وی تصریح کرد: 16 نفر از خدمه توسط کشتی «دلفینوس» با فرماندهی یک ناخدای مصری نجات داده شدند و آخرین خدمه نیز توسط یگان هوانوردی ناوگان دریای سیاه روسیه به ساحل منتقل شد.

پیش‌تر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرده بود حملاتی علیه 3 پالایشگاه نفت در روسیه و کشتی کانتینربر روسی «یانینا» انجام شده است.

کشتی «یانینا» با طول حدود 140 متر، عرض 22 متر و ظرفیت حمل 13 هزار تن، در بندر ولادی‌وستوک ثبت شده بود و در مسیر هند، امارات متحده عربی و بندر نووراسییسک تردد می‌کرد.