روسیه: 4 کشتی حامل محموله نظامی اوکراین را هدف قرار دادیم

03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور حملات خود به زیرساختهای مورد استفاده ارتش اوکراین را ادامه دادهاند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که شب گذشته 3 کشتی باری خشک (فلهبر) حامل محمولههای نظامی در دریای سیاه هدف قرار گرفتند.
بر اساس این بیانیه، یک کشتی باری خشک دیگر که در بندر میکولایف (نیکلایف) برای انتقال محمولههای نظامی مورد استفاده قرار میگرفت نیز هدف حمله قرار گرفته است.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این حملات از پهپادها استفاده شده است.