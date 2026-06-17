روسیه: کنترل یک منطقه در دونتسک را به دست گرفتیم وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل منطقه مسکونی کوتوزوفکا در دونتسک را به دست گرفته‌اند.

مسکو/خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع روسیه با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل منطقه مسکونی کوتوزوفکا در دونتسک را به دست گرفته‌اند.

این وزارتخانه با ادعای اینکه نیروهای روسیه در تمامی محورهای جبهه در حال پیشروی هستند، تصریح کرد: در نتیجه حملات یگان‌های گروه نظامی مرکز، منطقه مسکونی کوتوزوفکا در جمهوری خلق دونتسک آزاد شد.

وزارت دفاع روسیه همچنین تاکید کرد که درگیری‌های شدید در شهرهای کنستانتینوفکا و کراسنی لیمان در منطقه دونتسک ادامه دارد.

بر اساس این اطلاعیه، از شب گذشته تاکنون 201 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف روسیه، از جمله مسکو و بر فراز دریای سیاه، منهدم یا خنثی شده‌اند.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو نیز در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که 25 پهپاد در حال حرکت به سوی مسکو سرنگون شده‌اند.