28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
مسکو/ خبرگزاری آنادولو
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که به کشتیهای مورد استفاده اوکراین برای اهداف نظامی حمله کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که ارتش روسیه به حملات خود علیه بنادر و کشتیهای اوکراین ادامه میدهد.
در بیانیه فوق تصریح شده است که یک کشتی فلهبر حامل محموله نظامی در بخش شمالغربی دریای سیاه و یک کشتی جرثقیل در بندر نیکولایف با استفاده از پهپادها هدف قرار گرفتهاند.
وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرده بود که روز گذشته دو کشتی باری را در بندر نیکولایف هدف قرار داده است.