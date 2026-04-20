روسیه: وضعیت تنگه هرمز به شدت شکننده و غیرقابل پیش‌بینی است سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مسکو، اظهار داشت که وضعیت در تنگه هرمز بسیار شکننده و غیرقابل پیش‌بینی است.

مسکو/خبرگزاری آنادولو

دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین

او افزود: با این حال، علیرغم این، ما امیدواریم که روند مذاکرات ادامه یابد و از سناریوی خشونت‌آمیز جلوگیری شود.

پسکوف در مورد حزب «بلغارستان مترقی» که در انتخابات عمومی روز گذشته در بلغارستان پیروز شد، گفت که آنها از اظهارات رادف و برخی دیگر از رهبران اروپایی مبنی بر اینکه «آماده حل مشکلات با روسیه از طریق گفت‌وگو هستند» استقبال می‌کنند.

او اظهار داشت: همه اختلافات باید در میز مذاکره حل شود. روسیه هرگز از گفت‌وگو دست نکشیده است. برعکس، ما گفت‌وگو را دنبال می‌کنیم. با این حال، این هنوز در اروپا مورد توجه قرار نگرفته است.