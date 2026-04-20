20 آوریل 2026•بهروزرسانی: 20 آوریل 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد مسائل جاری در مسکو، اظهار داشت که وضعیت در تنگه هرمز بسیار شکننده و غیرقابل پیشبینی است.
او افزود: با این حال، علیرغم این، ما امیدواریم که روند مذاکرات ادامه یابد و از سناریوی خشونتآمیز جلوگیری شود.
پسکوف در مورد حزب «بلغارستان مترقی» که در انتخابات عمومی روز گذشته در بلغارستان پیروز شد، گفت که آنها از اظهارات رادف و برخی دیگر از رهبران اروپایی مبنی بر اینکه «آماده حل مشکلات با روسیه از طریق گفتوگو هستند» استقبال میکنند.
او اظهار داشت: همه اختلافات باید در میز مذاکره حل شود. روسیه هرگز از گفتوگو دست نکشیده است. برعکس، ما گفتوگو را دنبال میکنیم. با این حال، این هنوز در اروپا مورد توجه قرار نگرفته است.