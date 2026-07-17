اتحادیه اروپا با وجود تحریم‌های سنگین علیه روسیه، همچنان به واردات گاز ال‌ان‌جی از این کشور را ادامه می‌دهد.

روسیه همچنان دومین تامین کننده گاز ال‌ان‌جی اروپا است اتحادیه اروپا با وجود تحریم‌های سنگین علیه روسیه، همچنان به واردات گاز ال‌ان‌جی از این کشور را ادامه می‌دهد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

اتحادیه اروپا با وجود تحریم گاز روسیه پس از جنگ اوکراین، همچنان واردات گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از این کشور را ادامه می‌دهد.

بر اساس داده‌های یورواستات، واردات ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.2 درصد و در مقایسه با دوره پیش از جنگ 121 درصد افزایش یافت و به رکورد تازه‌ای رسید. در مقابل، واردات گاز از طریق خطوط لوله نسبت به سال 2021 تقریبا نصف شده است.

سهم آمریکا از بازار ال‌ان‌جی اتحادیه اروپا از 24.1 درصد پیش از جنگ به 57.4 درصد افزایش یافته است. سهم روسیه نیز علی‌رغم اینکه به 17.3 درصد کاهش یافته، اما این کشور همچنان در جایگاه دومین تامین‌کننده بزرگ ال‌ان‌جی اروپا قرار دارد.

طبق داده‌های کپلر، صادرات تاسیسات یامال ال‌ان‌جی روسیه به اتحادیه اروپا در نیمه نخست امسال به رکورد 9.9 میلیون تن رسید که 16 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و حدود 29 درصد بالاتر از دوره پیش از جنگ است.

اتحادیه اروپا در سال 2024 انتقال مجدد ال‌ان‌جی روسیه از بنادر خود به کشورهای ثالث را ممنوع کرد، اما واردات برای مصرف داخلی را ادامه داد. این اتحادیه قصد دارد واردات ال‌ان‌جی روسیه را تا سال 2027 به‌طور کامل متوقف کند.

کارشناسان می‌گویند قراردادهای بلندمدت، نگرانی‌های امنیت انرژی و محدودیت احتمالی عرضه جهانی، جایگزینی کامل ال‌ان‌جی روسیه را دشوار کرده است. در همین حال، آمریکا بزرگ‌ترین برنده اقتصادی کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه بوده و انتظار می‌رود سهم این کشور در بازار ال‌ان‌جی اروپا باز هم افزایش یابد.